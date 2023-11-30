“شتم أبويا”.. موقف «مستفز» يدفع الفنانة شيرين لضرب ممثل مشهور !! – (فيديو)

كتب امير فتحي في الخميس 30 نوفمبر 2023 03:56 صباحاً - حلت الفنانة شيرين ضيفة، في برنامج “قعدة ستات” الذي تقدمه الإعلامية مروة صبري، وقالت خلال لقائها أنها قامت بضرب زميل لها أثناء عرض مسرحية “نادي الشمس”.

شيرين: ضربت زميلي في المسرح عشان شتم أبويا

وقالت شيرين: “أنا عصبية وطبعي حامي، وضربت زميلي بالفعل لأن والدي اتوفى ومجابنيش عشان يتشتم، وكنا بنعمل مسرحية والمفروض نعرضها في نادي الشمس، وسافرت من إسكندرية عشان أعرض الساعة 6 وأخلص الساعة 9، وأرجع إسكندرية أصور الفيلم الساعة 11 والممثل أتأخر فبدأنا 7 وعطل الميكروفون بتاعي فاضطريت أتكلم مع الجمهور من غيره”.

وأضافت: “بعد ما خلصت الفصل الأول قلت للمنتج أمير سيدهم إني مروحة لأني التزمت بالمواعيد، وأحد الزملاء في المسرحية نادى في الميكروفون يا أهالي نادي الشمس الفنانة شيرين ماشية، والناس مش عارفة ليه قررت أمشي وأنا ست ملتزمة”.

آخر أعمال الفنانة شيرين

يذكر أن شيرين شاركت في رمضان 2023 في 3 مسلسلات وهي مسلسل “تغيير جو” مع منة شلبي وإياد نصار، ميرفت أمين، صالح بكري، عصام عمر، آية أبي حيدر، والعمل سيناريو وحوار منى الشيمي ومجدي أمين، وإخراج مريم أبو عوف.

وشاركت في مسلسل “سوق الكانتو” مع أمير كرارة، مي عز الدين، فتحي عبد الوهاب، عبد العزيز مخيون، مها نصار ومحمود البزاوي، ومن تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.

ومسلسل “إكس لانس” مع محمد سعد، جيهان خليل، إبرام سمير، سارة درزاوي، حسن عبد الفتاح، مصطفى درويش، حسام داغر، عمر متولي، أحمد فتحي، ويزو، المسلسل تأليف ورشة بلاك هورس، وإنتاج ممدوح شاهين، وإخراج ابرام نشأت.

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