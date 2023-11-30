“لديها كرش”.. صورة نانسي عجرم مع جورجينا رودريغيز تفضح الأخيرة.. والجمهور يتفاعل! – شاهد

كتب امير فتحي في الخميس 30 نوفمبر 2023 03:56 صباحاً - نشرت الفنانة نانسي عجرم صورة لها برفقة النجم العالمي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي وصديقته جورجينا رودريغيز، عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة «إكس» –تويتر سابقًا- .

صورة نانسي عجرم مع جورجينا وكرستيانو

وهذه الصورة فضحت جورجينا – بحسب وصف الجمهور- حيث لطالما استعرضت رشاقتهاـ لكن تلك الصورة مع نانسي عجرم والتي لم يتم تعديلها عبر تقنية الفوتوشوب، كشفت ما كانت تخفيه النجمة العالمية. وعلّق الجمهور على جسم جورجينا وأشاروا الى ان لديها وزن زائد في منطقة البطن والبعض اعتقد انها حامل لكن ذلك ليس صحيحاً في وقت ان الجميع شدد على جمال نانسي وعفويتها في الصورة.

نانسي عجرم برفقة النجم العالمي كريستيانو رونالدو وصديقته جورجينا رودريغيز – في فعاليات موسم الرياض

جاءت تلك الصورة خلال مشاركة نانسي عجرم في فعاليات موسم الرياض، حيث شاركت مؤخرا في حفل روائع بليغ حمدي.

حفل روائع بليغ حمدي

وشاركت اللبنانية نانسي عجرم مؤخرا بحفل ليلة روائع بليغ حمدي ضمن فعاليات الدورة الرابعة من فعاليات موسم الرياض بالممكلة العربية السعودية.

نانسي عجرم في موسم الرياض

وقدمت نانسي باقة من روائع بليغ حمدي، إذ تغنت بـ العيون السود والأغنية الشهير “أنا بعشقك” وسط تفاعل جماهيري.

وعلقت على الحفل بــ: ليلة بألف ليلة وليلة مع الإحساس والحب وحين نتحدث عن الحب نتحدث عن بليغ حمدي.

براءة زوج نانسي عجرم

في سياق آخر، أصدرت محكمة التمييز، قرارها النهائي بإعفاء فادي الهاشم، زوج نانسي عجرم من كل التهم الموجهة إليه بعد 3 سنوات من تاريخ القضية، التي أثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، والمتعلقة بقتله لشاب سوري يدعى محمد الموسى بطلق ناري.

وقررت المحكمة منع محاكمته بما أسند إليه، وحفظ الرسوم والنفقات كافة، بعدما استندت في حكمها إلى الحالة النفسية والعصبية التي وقع تحت تأثيرها زوج نانسي وخوفه على أسرته، وجاء ذلك حسبما نشرت الصحف اللبنانية.

وتضمن نص قرار المحكمة كالتالي: أنه طبقا لقانون العقوبات وبالتحديد على الحالتين الأولى والثانية من القانون للدفاع المشروع الخاص، والمنصوص عنها في المادة 563، وذلك مبررا لضرورة الحالة والتي جعلت لا مفر من خطر الاعتداء المستمر سوى استعمال الوسيلة المشار إليها لرده.

وأضاف قرار المحكمة: وفي ضوء توفر سبب التبرير طال الركن القانوني للجريمة والصفة الجرمية للفعل فأخرجه من نطاق نص التجريم، بعد أن أضفى عليه طابع المشروعية، وطالما أنه لم يثبت في الملف أي معطيات أو أدلة من شأنها أن تهدم هذه القرينة التي يستفيد منها المدعى عليه، مُنعت المحاكمة عنه بما أسند إليه بجناية المادة 547 من قانون العقوبات.

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