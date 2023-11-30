آمال ماهر تتزوج من رجل أعمال إماراتي.. وتنقل إقامتها بعد شهر عسل في لندن

محمد اسماعيل - القاهرة - أكدت مصادر مقربة، من المطربة آمال ماهر، أنها تزوجت مؤخراً من رجل أعمال إماراتي.

وأفادت المصادر في تصريحات خاصة لمصراوي ، اليوم الخميس ، أنه تم عقد قران المطربة آمال ماهر منذ أيام ، وأنها سافرت برفقته زوجها الإماراتي إلى لندن لقضاء شهر العسل.

وأشارت المصادر إلى أن آمال ماهر قررت نقل إقامتها الى الإمارات خلال الفترة القادمة.

وأكد عدد من النقاد الفنيين البارزين خبر الزواج ، حيث كتب الكاتب والناقد هاني عزب عبر صفحته الرسمية على فيسبوك "آمال ماهر تتزوج من رجل اعمال إماراتي وتنقل اقامتها هناك بعد قضاء شهر العسل فى لندن".

وفي السياق نفسه نشر الناقد والكاتب الصحفي خالد فرج عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: "زواج آمال ماهر سرا من ثري إماراتي.. تقضي شهر العسل في لندن".