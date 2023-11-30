شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل زينهم يتصدر الأعلى مشاهدة فى مصر على منصة WATCH IT والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر مسلسل "زينهم" بطولة النجم أحمد داود، الأعلى مشاهدة في مصر على منصة WATCH IT، من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج شريف إسماعيل، وإنتاج اروما استديوز، وحصد المسلسل المركز الأول في المشاهدة، خصوصاً أن العمل تدور أحداثه في إطار من التشويق والاثارة.



زينهم

مسلسل زينهم" بطولة أحمد داود، كريم قاسم، سلمى أبو ضيف، محمد أبو داود، احمد الرافعى، عماد رشاد، هناء الشوربجى، سلوى محمد على، ياسر عزت، أسامة أبو العطا، يارا جبران، حمدى هيكل، انجى أبو السعود، رحاب عرفة، بسمة نبيل، محمد الصاوى، لاشينة لاشين، على السبع، نورا مهدى، نسمة بهى وتأليف محمد سليمان عبد المالك وشارك في كتابة السيناريو والحوار محمد فتحى عبد المقصود، عمرو مؤمن، عمر مدحت الشحات وإخراج يحيى إسماعيل وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

ويسجل "زينهم" البطولة المطلقة الأولى للنجم أحمد داود في الدراما التليفزيونية، ويعود به بعد غيابه العام الماضى إذ كانت آخر أعماله مسلسل مسلسل "suits بالعربى"، الذى تم عرضه فى شهر رمضان قبل الماضى، وشارك في بطولته آسر ياسين، وأحمد داود، وريم مصطفى، وصبا مبارك، وتارا عماد، ومحمد شاهين، وعصام عمر، وجيهان الشماشرجى وعدد من ضيوف الشرف، وسيناريو وحوار محمد حفظي وياسر عبدالمجيد، وإخراج عصام عبدالحميد.