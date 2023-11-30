شكرا لقرائتكم خبر عن حسن أبو الروس يشارك فى بطولة "حالة خاصة" مع طه دسوقى على Watch it والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ الفنان حسن أبو الروس تصوير مشاهده في مسلسل "حالة خاصة" أحدث أعمال watch it الأصلية والمكون من 10 حلقات، حيث يشارك أبو الروس في بطولة المسلسل إلى جانب طه دسوقى وغادة عادل، والعمل من إخراج عبد العزيز النجار وإنتاج شركة تى فيجن للمنتج طارق الجناينى.



حالة خاصة

ويعد "حالة خاصة" ثالث أعمال watch it الأصلية الذى يشارك فى بطولته حسن أبو الروس، بعدما شارك فى مسلسل "ريفو" الجزء الأول، والجزء الثانى، والعمل بطولة كل من: أمير عيد، تامر هاشم، حسن أبو الروس، ركين سعد، سارة عبد الرحمن، ملك حجازي، صدقي صخر، مينا النجار، محسن محيي الدين، عمرو جمال، محمد المولى، هشام الشاذلي، حسام حسني، وتأليف محمد ناير، إخراج يحيى إسماعيل.

"حالة خاصة" أحدث أعمال watch it الأصلية، المنتظهر عرضه قريباً، وذلك بعدما عرضت المنصة عددا من مسلسلاتها الأصلية خلال الفترة الماضية منها "على باب العمارة" بطولة حاتم صلاح، "بالطو" بطولة عصام عمر، و"اتزان" بطولة ركين سعد وعدد من الفنانين الشباب، و"ريفو" الجزء الأول والثانى، "تحقيق" بطولة أحمد مالك وخالد أنور وتارا عماد وعدد من الفنانين الشباب، وغيرها من الأعمال.

وكان آخر أعمال حسن أبو الروس، مشاركته بظهور خاص فى حكاية "عيشها بفرحة" عن كتاب "55 مشكلة حب" الذى تم عرضها مؤخراًَ على قناة ON، من بطولة هبة مجدى، هانى عادل، رانيا منصور، نور إيهاب، محمود ياسين جونيور، نينا المغربى، إبراهيم السمان، مروان يونس، حنان سليمان، جيهان خيرى، إسراء أحمد عطية، وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج البير مكرم.