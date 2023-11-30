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تراند اليوم : الإفراج عن الراقصة المصرية "سما المصري" بعد 3 سنوات ونصف خلف القضبان

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صحيفة الخليج 365: أفرجت الأجهزة الأمنية المصرية، عن الراقصة بعد تنفيذها أحكام الحبس ضدها البالغة 3 سنوات ونصف.

الجدير بالذكر أن محكمة مصرية أيدت حُكم حبس سما المصري 3 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه، لاتهامها بنشر صور وفيديوهات خادشة للحياء تبرز مفاتنها مصحوبة بعبارات وتلميحات جنسية على السوشيال ميديا،إضافة لاتهامها بارتكاب دعوة تتضمن إغراء بما يلفت الأنظار إلى الدعارة، حيث نفذت حكم الحبس 6 أشهر في سبّ وقذف الإعلامية ريهام سعيد، والحبس سنة في قضية أخرى تتعلق بصناعة 5 فيديوهات خادشة للحياء والتعدي على القيم الأسرية للمجتمع.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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