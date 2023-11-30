دانييلا رحمة بفيديو لطيف من المطار.. وهذه وجهتها

ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لطيف للممثلة اللبنانية دانييلا رحمة من المطار، وقد كشفت عن وجهتها إلى السعودية.



وقد إختارت دانييلا لهذه الرحلة إطلالة مريحة للغاية، من سروال واسع باللون الأسود، مع توب بقبة عالية باللون الأخضر، ومعطف طويل باللون الأسود من الجلد.

وكانت قد كشفت الكاتبة اللبنانية ندين جابر، عن نجاح عالمي جديد حققه مسلسل للموت، حيث أنه سيتم إطلاق نسخة تركية من الجزء الاول منه.

وشاركت ندين الجمهور صورة للإعلان الدعائي للعمل، وعلقت: "مسلسل للموت بنسخة تركية".

يذكر أن مسلسل "للموت" عرض على مدى 3 أجزاء في المواسم الرمضانية الفائتة، ونال نسب مشاهدة عالية للغاية، ومن المقرر أن يعرض الجزء الرابع منه قريباً، وقد شارك في بطولته الممثلون دانييلا رحمة، ماغي بو غصن، أحمد الزين، يامن الحجلي، ورد الخال، فايز قزق، محمد عقيل، كارول عبود، وسام صباغ، محمد الأحمد، خالد القيش، باسم مغنية، بديع أبو شقرا، رندة كعدي وختام اللحام، كتابة ندين جابر، إخراج فيليب أسمر، إنتاج إيغل فيلمز.