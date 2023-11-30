ميرنا وليد - بيروت - من المعروف أن عالم الراب مليئ بالكلمات الصعبة والمعاني الكثيرة بالإضافة إلى الشتائم، إلا أن النجم العالمي ويل سميث كان في بداية مشواره يغني الراب بدون أن يتلفظ بأي شتيمة، إلا أنه كان يكتبها في دفتر الخاص به، لكن حدثاً غريب حصل معه، عندما وجدت جدته هذا الدفتر لكنها لم تقل له شيء عنه، بل تركت له رسالة عليه قالت فيها : " عزيزي ويليرد، الناس الاذكياء لا يحتاجون لكلمات كهذه ليعبروا عن أنفسهم، أرجو مند أن تري العالم الشخص الذكي الذي تراه في نفسك"، وهذا ما غير نظرة ويل للراب وأصبح يغني بدون أن يتلفظ بالشتائم أو الكلمات النابية.

كانت هذه تفاصيل خبر لهذا السبب توقف ويل سميث عن التلفظ بالشتائم في مسيرة غنائه الراب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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