نادية الجندي تثير الجدل بارتدائها قميص شفاف - بالصور

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ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة المصرية نادية الجندي صورا لها من جلسة تصوير خضعت لها خلال تواجدها في احدى المناسبات واختارت ان تطل ببدلة سوداء عبارة عن بنطلون بلايزر وتحتها قميص شفاف بعض الشيء كما نسقت مع الاطلالة حذاء وحقيبة باللونين الاسود والابيض من دار لويس فويتون كما لبست مجوهرات من اللولو الابيض.
وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها والمكياج الذي لاق بها.
وتغزل الجمهور بجمالها وتفاعلوا مع الصور التي شاركتها مشيرين الى انها رغم تقدمها بالعمر لا زالت تتمتع برقي وأناقة واطلالاتها جميلة على الرغم من الجرأة.
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