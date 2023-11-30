بالصورة- خفة دم حسام السيلاوي في طفولته تلفت أنظار الجمهور

ميرنا وليد - بيروت - نشر الفنان الأردني حسام السيلاوي صورة أثارت إعجاب الجمهور الذي تناقلها عبر حسابها الخاص، وأظهرت الصورة حسام عندما كان طفلاً صغير، وعلق المعجبون على الصورة متحدثين عن لطافته وخفة دمه.



وفي وقت سابق، تخطى الفنان الأردني حسام السيلاوي الـ 8 مليون مشاهدة بأغنيته "ياما" على يوتيوب.

الأغنية كتب كلماتها ولحنها المغني الأردني نفسه، أما الميكس والماستر فلـ عز كيلاني، ويقول مطلع الأغنية: يام كانو قبالي وقلبي ما حس بهالإحساس/ شوفيني يا حالي وأنا عم إخسر كل هالناس/وأنا بس لو تعطيني قلبك وتحبيني/ بعيونك خبيني معك علطول/ياما ياما الليالي كانو عليي انا/يا عيوني كونيلي هنا/معك علاطول.

ويظهر الكليب السيلاوي مع حبيبته في الطبيعة يركضان أحياناً، ويجلسان في السيارة أحياناً أخرى.

