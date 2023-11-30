شكرا لقرائتكم خبر عن 49 مليون دولار إيرادات فيلم الأنيميشن Wish مقابل ميزانية بلغت 200 مليون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواجه شركة ديزنى خسارة جديدة، بسبب فيلم الأنيميشن Wish، الذى طرح بدور العرض العالمية من يوم 22 نوفمبر الجارى، العمل يدور في إطار مغامرة، كوميديا عائلية، وفانتازيا، وبالرغم من هذه التوليفة الكبيرة، إلا أن الفيلم الجديد حقق 49 مليونا و656 ألف دولار، مقابل ميزانية وصلت إلى 200 مليون دولار.

وأنقسمت الإيرادات بين 32 مليونا و354 ألف دولار بشباك التذاكر الأمريكي، و17 مليونا و301 ألف دولار بشباك التذاكر العالمى في 7 أيام.



Wish

فيلم Wish يحتفل بمرور 100 عام من رواية القصص من خلال بطلته الرئيسية، آشا، حيث تتمنى آشا، التي تلعب دورها أريانا ديبوز الحائزة على جائزة الأوسكار، أن يكون لها نجم، وما يترتب على ذلك هو رحلة مغامرة تجسد الأمل والفرح وقوة الأحلام.

وصرحت جينيفر لي، مخرجة الفيلم والمديرة الإبداعية لشركة ديزني للرسوم المتحركة: "في البداية، كنت أتوه في سرد القصص والحكايات الخيالية، وأعتقد أنني لم أكن أعلم تمامًا أن هذا هو المكان الذي أنتمى إليه، ولكن كانت ديزني جزءًا كبيرًا من طفولتي."

وأضافت لي: "العمل يؤكد على إدراك أنه كلما كانت الرغبة أكبر، كلما كانت الرحلة أصعب في بعض الأحيان، وهو نوع من الاحتفال بمثابرة الشخصية."

وأكد خوان بابلو رييس، منتج الفيلم: "عندما كنت طفلاً، كان جدي يجعلني أنا وابن عمي نجلس على السجادة ويروي لنا القصص الخيالية، وأول ذكرى لي في السينما كانت فيلم " Beauty and the Beast"، وهكذا بدأ قصة حبى لأفلام القصص والحكايات".

ويعد فيلم "Wish" رسالة حب للأفلام من الطفولة، وعمل يحتفل بقوة التمني؛ الأمل والعاطفة التي تدفعك إلى مطاردة أحلامك.