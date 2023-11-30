شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسلان وفيلم.. ميمى جمال تنتظر عرض 3 أعمال في 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حالة فنية مثمرة تعيشها الفنانة القديرة ميمى جمال حاليا، حيث تواصل نشاطها الفنى الكبير فى نهاية 2023 وقبل استقبال العام الجديد، اذ تدخل عام 2024 منتظرة عرض 3 أعمال دفعة واحدة، ما بين الدراما والسينما، اضافة إلى استعدادها لبدء تصوير أعمال جديدة خلال الفترة المقبلة.

ميمى جمال انتهت مؤخراُ من تصوير فيلم "انا وابن خالتى" المقرر عرضه في السينمات خلال شهر ديسمبر المقبل، والعمل بطولة سيد رجب، بيومى فؤاد، هنادى مهنى، ميمي جمال، على لوكا، لطفى لبيب، سليمان عيد، إسراء رخا، ومن تأليف دعاء عبدالوهاب وعمرو أبوزيد، ومن إخراج أحمد صالح وتدور الأحداث في اطار اجتماعى لايت.

كما تواصل ميمى جمال تصوير دورها فى مسلسل "وبقينا اتنين" المكون من 20 حلقة، ومن بطولة شريف منير، رانيا يوسف، ميمى جمال، يوسف عثمان، طارق عبدالعزيز، تامر فرج، مروة عبد المنعم، عزة لبيب، ياسر الطوبجى، نانسى هلال، عزت زين، نبيل علي ماهر، عمر طلعت زكريا وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أمانى التونسى وإخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبو ذكرى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

وتشارك ميمى جمال فى بطولة مسلسل "الحشاشين" المقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، والعمل تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، سامى الشيخ، ميمى جمال، عمر الشناوى، نور ايهاب، سوزان نجم الدين، نور محمود، أحمد كشك، ياسر علي ماهر، بالإضافة إلى عدد من الفنانين ضيوف شرف.