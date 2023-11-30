شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاد الموسيقار رياض السنباطى.. صاحب الألف لحن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الخميس، ذكرى ميلاد الموسيقار رياض السنباطى، حيث أنه من مواليد 30 نوفمبر، تعاون بألحانه مع كبار المطربين وساهم في صناعة أبرز الأغانى

وفى فيديو نادر لرياض السنباطى، قال: "موهبة التلحين من عند ربنا مش كل وقت أقدر اللحن فى وقت ممكن أقعد يوم أو يومين على مطلع أغنية، ومرة فى لمح البصر اللحن يجهز، وقال أن الموسيقى العربية والغربية زى "الطربوش والبورنيتة " فى الموسيقى العربية الموهبة أكتر من الدراسة ولازم نهتم بالبراعم عشان يجمعوا بين الموهبة و الدراسة".

الموسيقار الراحل ولد فى مدينة فارسكور بمحافظة دمياط، لأب مطرب وعازف عود هو الشيخ محمد السنباطى، وكان وحيدًا بين شقيقاته البنات انتقل السنباطى مع عائلته إلى المنصورة وتعلم فى مدارسها وظهر شغفه بالموسيقى والغناء منذ طفولته فتعلم العزف على القانون، وتعلم من والده الأدوار والموشحات القديمة، واتجه رياض إلى تعلم العود وبدأ يحيى الحفلات حتى ذاع صيته ولقب ببلبل المنصورة وبدأ مشواره فى عالم الموسيقى.

ساهم في صناعة أبرز الأغاني مثل الأطلال مع أم كلثوم و"شفت حبيبى" لمحمد عبد المطلب و"لعبة الأيام" وردة و"مين يشترى الورد " لليلى مراد و"لحن الوفاء" للعندليب عبد الحليم حافظ وغيرها من الأغانى، حفر بعوده أغانى مهمة في سجل الموسيقى العربية.

تتجاوز أعمال رياض السنباطى الفنية حاجز الألف لحن، وكان رصيد أم كلثوم منها 282 أغنية وقصيدة، تضم أيقوناتها الشهيرة "أراك عصى الدمع، ولسه فاكر، وحيرت قلبى معاك، وأقولك إيه عن الشوق، وليلى ونهاري، وطوف وشوف، والأطلال" ولحن رياض السنباطى جميع القصائد التى غنتها أم كلثوم من شعر أحمد شوقي، ومجموعها 10 قصائد.