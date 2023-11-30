بالصورة- بيلي إيليش تنشر صورة من طفولتها وعيناها حديث الجمهور

ميرنا وليد - بيروت - شاركت النجمة العالمية بيلي إيليش صورة لها عندما كانت صغيرة عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث ظهرت و هي تلعب بالأواني، وما لفت الجمهور هو لون عينيها منذ الطفولة.



وفي وق سابق، تحدثت بيلي إيليش عن المعايير المزدوجة بين الرجال والنساء وعلاقتهم بأجسامهم.

وتحدثت بيلي أيليش عن سبب ارتدائها لملابس واسعة وعن حقيقة أنها حاولت إبعاد الطابع الجنسي عنها، وقالت "لم أكن أحاول أن أمنع الناس عن النظر لي بطريقة جنسية ولكنني لم أكن واثقة من جسدي لكي أريه للعالم، لو كشفت جسدي أثناء مراهقتي لكنت حزنت جدا من تعليقاتهم".

وتابعت في حديثها مع Variety: "أعتقد سبب عدم اهتمامي بإظهار جانبي الجنسي هو أنني لم أشعر بأنوثني، فعلي أن أقنع نفسي أنني فاتنة".

ثم تحدثت بيلي إيليش عن عدم مواجهة الرجال لنفس الصعوبات قائلة: "لا أحد يقول أي شيء عن أجسام الرجال، إذا كنت مفتون العضلات فهذا جيد، وإذا كنت نحيف فهذا أيضًا جيد، وإذا كنت سمين فهذا جيد، والسبب هو أن النساء طيبات ولا نهتم بمظهر الرجال ونرى ما بداخلهم".

