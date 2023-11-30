إطلالة "غير شكل" لـ تركي آل الشيخ.. لوك جديد - بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - شارك معالي المستشار ورئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية تركي آل الشيخ صور جديدة له على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي ظهر فيها بلوك جديد اذ اعتمد لأول مرة وضع النظارات الشمسية. وحصلت الصورة على أكثر من مليون ونصف مليون مشاهدة اضافة ان 1500 حساب قام باعادة نشرها اضافة الى الاف الاعجابات والتعليقات المثنية الطلة الجميلة لأبو ناصر كما تساءل البعض عن العلامة التجارية الخاصة بالنظارات اذ بدأ البعض يريد مثلها لان تركي ال الشيخ اصبح مؤثرا بكل ما يفعله او يقوله.

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