بالصور- بلوك كاجوال رائع.. إيمان العاصي تبهر الجمهور بجمالها ورشاقتها

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ميرنا وليد - بيروت - أطلت الممثلة المصرية إيمان العاصي على الجمهور بلوك كاجوال رائع من خلال صورة نشرتها عبر حسابها الخاص، وظهرت مرتديةً كروب توب باللون البيج والأسود من دون أكمام ذات تصميم مميز مع سروال بنفس الألوان، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها مع مكياج مميز أظهرت من خلاله جمال وجهها.
وكانت أعلنت إيمان العاصي عن استعداداها لتقديم أولى بطولة مطلقة لها في عالم الدراما التلفزيونية، وقد تعاقدت على مسلسل يحمل عنواناً مبدئياً هو "أفلاطوني"، تأليف شريف الألفي.
وقد علم موقع "الفن" أن إيمان اشترطت كتابة اسمها قبل اسم أي نجم آخر يشارك في العمل، وهو ما وافقت عليه الجهة المنتجة.
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