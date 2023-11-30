مايا دياب تطل بالحجاب من داخل المسجد.. بالصور

ميرنا وليد - بيروت - أطلت الفنانة اللبنانية مايا دياب من أبو ظبي، وأثارت الجدل بين الناس بإطلالتها التي وصفت بالغريبة.

وإرتدت مايا دياب عباءة وحجاب، وظهرت من داخل مسجد الشيخ زايد، وجاء في التعليق: "في الجامع، بقلب خاشع النجمة مايا دياب مبهرة بالعباءة من داخل جامع الشيخ زايد".

وكانت قد تألقت مايا دياب بفستان أسود خلاب تميّز بحبوب من الـ swarovski من تصميم المصمم اللبناني المبدع جان لويس سباجي، الذي تتعاون معه النجمة اللبنانية منذ فترة، وقد شكلا سوياً ثنائياً مميزاً في مجال الموضة، خصوصاً ان مايا سبّاقة في هذا المجال، ودائما ما تطرح ترند جديداً من خلال اطلالاتها وملابسها.

سعر فستان مايا الذي تألقت به خلال إحيائها حفل زفاف في الإمارات مرتفع، اذ يصل الى حوالى 3000 دولار أميركي، كما ان اختيارها لتسريحة الشعر والمكياج جاء موفقاً جداً مع اللوك.

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