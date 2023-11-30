ميرنا وليد - بيروت - كشفت الفنانة العراقية رحمة رياض منذ فترة عن قصة الحب التي جمعتها بزوجها الممثل العراقي الأميركي ألكسندر علوم، والتي واجهتها الكثير من العقبات والصعوبات.

وأكدت رحمة أن القصة بدأت من خلال الحديث على مواقع التواصل الاجتماعي، ثم تطورت وبدآ يتواصلان عبر الهاتف، ودام ذلك لمدة 9 أشهر، قبل أن يلتقيان.

وأكدت رحمة رياض أنهما بذلا جهدهما حتى يجعلان هذه العلاقة تنجح، نظراً لوجود مسافات كبيرة بينهما، حيث أنه كان يعيش في أميركا آنذاك، لكنهما تمكنا من إنجاح القصة وتكللت بالزواج.

كانت هذه تفاصيل خبر رقمية بإمتياز وواجهت العديد من المصاعب.. إليكم قصة حب رحمة رياض وألكسندر علوم! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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