اليوم.. لقاء رانفير سينج وافتتاح الدورة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - جدة- منى الموجي:

يشهد اليوم الأوّل من مهرجان البحر الأحمر السينمائي استمرار مختبرات البحر الأحمر وبرامجه، الّتي ترعى المواهب من المملكة العربيّة السّعوديّة، والعالم العربيّ، وإفريقيا، وذلك لصنع الأفلام، والمسلسلات التّليفزيونيّة، والموسيقى التي ستضيء الشاشات.

وتشهد جدة اليوم الخميس ٣٠ نوفمبر حفل الافتتاح الرسمي للدورة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.

تبدأ "السجادة الحمراء" الساعة 18:00 في فندق ريتز كارلتون، يليها حفل الافتتاح، والعرض العالميّ الأوّل لفيلم "حوجن"، وهو من إخراج ياسر الياسري وبطولة "براء علم" و"نور الخضرا". الفيلم مستوحى من رواية "إبراهيم عباس" الشهيرة. ففي اللاواقع الخيالي، يجد الجن السحري نفسه مفتونًا بعائلة بشرية تعيش في المنزل نفسه، ولكن لا يمكنها رؤيته.

محاورة

اليوم أيضا حضور المهرجان على موعد محادثة خاصة مع نجم بوليوود "رانفير سينج" بعد ظهر اليوم، الساعة الواحدة 1 ظهرًا، في سينما فوكس.