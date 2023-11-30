فيدرا تنشر صورة الطفل آدم الغول الذي رحل بسبب القصف الإسرائيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - نشرت الفنانة فيدرا صورة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "انستجرام"، للطفل الفلسطيني آدم الغول البالغ من العمر 9 سنوات فقط، والذي استشهد في بلدة جنين بالضفة الغربية.

وعلقت فيدرا على الصورة: "آدم الغول ..9سنوات، قتل في الضفة "، معربة عن حزنها وتأثرها لاستشهاده.

وكانت فيدرا قد نشرت عدد كبير من الضحايا، الذين أصيبوا أو استشهدوا جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، وأعربت عن دعمها الكامل للقضية الفلسطينية والفلسطينيين على حد سواء، كما دعت جمهورها لمقاطعة منتجات الشركات الداعمة لإسرائيل، وذلك تضامنا مع أهل غزة.