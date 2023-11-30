فن ومشاهير

مريم أوزرلي تصل جدة استعدادا لحضور افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

وصلت أمس الأربعاء ٢٩ نوفمبر، الممثلة التركية مريم أوزرلي إلى مدينة جدة في المملكة العربية استعدادا لحضور حفل افتتاح ثالث دورات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.

ونشر برنامج سينماتك عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام فيديو لوصول مريم إلى الفندق، وظهرت وطفل صغير يستقبلها ويضع المسك على يدها.

جدير بالذكر أن الدورة الثالثة تُقام في الفترة من ٣٠ نوفمبر حتى التاسع من ديسمبر المُقبل، وتشهد مشاركة عدد ضخم من الأفلام من مختلف أنحاء العالم، كما سيتم تكريم عدد من نجوم العالم، بينهم: ديان كروجر، رانفير سينج، عبدالله السدحان.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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