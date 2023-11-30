شكرا لقرائتكم خبر عن نادين خان مخرجة "مسار إجبارى" بطولة أحمد داش وعصام عمر رمضان القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقدت المخرجة نادين خان على إخراج مسلسل "مسار إجبارى" بطولة النجمان أحمد داش وعصام عمر، والمقرر عرضه في رمضان المقبل، من تأليف ورشة كتابة وإشراف عام على الكتابة باهر دويدار، وإنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ومكون من 15 حلقة، حيث من المقرر انطلاق التصوير في يناير المقبل، إذ تبدأ نادين جلسات عمل مع صناع المسلسل للوقوف على التفاصيل المبدئية وترشيح باقى الممثلين للتعاقد معهم خلال الفترة المقبلة .

نادين خان مخرجة مصرية، ولدت في عام 1981، بدأت كمخرجة مساعدة مع والدها المخرج الكبير محمد خان وقد شاركت في مونتاج العديد من الأعمال الفنية باﻹضافة إلى إخراجها لعدد من اﻷفلام القصيرة منها (رؤية)، وقد قامت بإخراج أول فيلم طويل لها وهو (هرج ومرج) وشاركت في أعمال المونتاج والمكساج الخاصة بالفيلم.



المخرجة نادين خان

كما قدمت العديد من الاعمال التليفزيونية أبرزها مسلسل "ليه لأ" الجزء الثالث بطولة النجمة نيللى كريم، ومسلسل "سابع جار" ومسلسل "مين قال" ، وفيلم باب الشمس.

وشارك أحمد داش في رمضان الماضى بمسلسل مسلسل "جعفر العمدة" الذى شاركت بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، مى كساب، أحمد داش، منة فضالى، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

أما عصام عمر برز في الأشهر الماضية خاصة بعد بطولته لمسلسل "بالطو" الذى تم عرضه حصرياً على منصة watch it، وحقق نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيرى والنقدى، والعمل مأخوذ عن رواية "بالطو وفانلة وتاب" وهو بطولة عصام عمر، محمود حافظ، محمد محمود، عارفة عبد الرسول، مريم الجندى، عارفة عبد الرسول محمد رضوان، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم وبيومي فؤاد، خالد الصاوى، محمد لطفى، محمود البزاوى، و إخراج عمر المهندس.

ويواصل عصام عمر تصوير مشاهده فى "فرقة الموت" بطولة أحمد عز، آسر ياسين، منة شلبى، محمود حميدة، بيومى فؤاد، عصام عمر، خالد كمال، رشدى الشامى، جيهان الشماشرجى، فريدة سيف النصر وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف صلاح الجهينى وإخراج أحمد علاء الديب، وتدور الأحداث في إطار اكشن مثير.