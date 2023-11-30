شكرا لقرائتكم خبر عن شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يكرم الفرق المشاركة بالدورة الثامنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منحت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة المخرج والفنان مازن الغرباوي شهادات مشاركة لكل الفرق المسرحية التي شاركت في الدورة الثامنة بمسابقات المهرجان الثلاثة : مسابقة العروض الكبري ، ومسابقة مسرح الشارع والفضاءات غير التقليدية، ومسابقة المونودراما .

شارك في مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي خلال دورته الثامنة 17 عرضا مسرحيا منها 8 عروض مسرحية تعرض لأول مرة

17 عرضا مسرحيا في شرم الشيخ الدولي للمسرح.. و 8 مسرحيات كعرض عالمي أول، ومنها عرض Disappearing– بلغاريا، و عرض طاهرة – الكويت، وعرض Baesogoji (A pond in the Memory)– كوريا الجنوبية، و عرض الاول من تشرين الاول – سلطنة عمان وعرض Phonix - منغوليا، وعرض Palunko`s Wife - كرواتيا، و عرض Aw-ThenticDeclanation - اليابان، وعرض حجر صحي – مصر .

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي انطلق يوم 25 نوفمبر واستمر حتى 30 نوفمبر وتحمل الدورة اسم الدكتورة سميرة محسن ، ويترأس المهرجان شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب، ويترأس اللجنة العليا للمهرجان المايسترو نادر العباسي ، ويديره الدكتورة انجي البستاوي، ويقام تحت رعاية معالي وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني وسيادة اللواء أركان حرب خالد فوده محافظ جنوب سيناء.