شكرا لقرائتكم خبر عن شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يكرم الفرق المشاركة بالدورة الثامنة والان مع تفاصيل الخبر
شارك في مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي خلال دورته الثامنة 17 عرضا مسرحيا منها 8 عروض مسرحية تعرض لأول مرة
17 عرضا مسرحيا في شرم الشيخ الدولي للمسرح.. و 8 مسرحيات كعرض عالمي أول، ومنها عرض Disappearing– بلغاريا، و عرض طاهرة – الكويت، وعرض Baesogoji (A pond in the Memory)– كوريا الجنوبية، و عرض الاول من تشرين الاول – سلطنة عمان وعرض Phonix - منغوليا، وعرض Palunko`s Wife - كرواتيا، و عرض Aw-ThenticDeclanation - اليابان، وعرض حجر صحي – مصر .
مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي انطلق يوم 25 نوفمبر واستمر حتى 30 نوفمبر وتحمل الدورة اسم الدكتورة سميرة محسن ، ويترأس المهرجان شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب، ويترأس اللجنة العليا للمهرجان المايسترو نادر العباسي ، ويديره الدكتورة انجي البستاوي، ويقام تحت رعاية معالي وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني وسيادة اللواء أركان حرب خالد فوده محافظ جنوب سيناء.
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