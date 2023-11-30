شكرا لقرائتكم خبر عن بدء محاكمة جوناثان ماجورز بتهم الاعتداء على صديقة سابقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أمس محاكمة الممثل جوناثان ماجورز بتهمة الاعتداء والتحرش بصديقته السابقة بعد نزاع منزلي مزعوم، حيث بدأ اختيار هيئة المحلفين للقضية التي حظيت بتغطية إعلامية كبيرة، وفقًا لـ Deadline، مع ظهور ماجورز في قاعة المحكمة.

ويواجه الممثل البالغ من العمر 34 عامًا، والمعروف بدوره في سلسلة أفلام Creed وLovecraft Country والعديد من مشاريع Marvel الحالية والمقبلة، العديد من جنح الاعتداء والتحرش، الذى أقر بأنه غير مذنب في جميع التهم الموجهة إليه، وإذا أدين فإنه يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى عام.

وتعود القضية إلى حادث وقع في مارس الماضي بين مايجورز وصديقته آنذاك جريس جباري.



جوناثان ماجورز

من المتوقع أن يتضمن المدعون في المحاكمة شهادة شهود من العديد من صديقات ماجورز السابقات، ومن المتوقع أن يدلي جباري بشهادتها أيضا، رغم أنه من غير الواضح ما إذا كان ميجورز سيدلي بشهادته.

ومن المتوقع أن يدرس القاضي الطلبات المقدمة من وسائل الإعلام للكشف عن الوثائق التي يمكن أن تحتوي على معلومات عن حوادث سابقة تتعلق بمايجورز، حسبما أفاد الموعد النهائي أيضًا نقلاً عن مصادر مطلعة على القضية.

وذكرت شبكة ABC News أن الرجل متهم بصفع جباري على وجهها، ولف ذراعها خلف ظهرها، وإلقائها في سيارة في 25 مارس الماضى، بينما كان الزوجان يقودان سيارتهما إلى شقة مايجورز في حي تشيلسي.

وفي اليوم التالي، عولجت جباري في المستشفى من إصابة طفيفة في الرأس عقب الحادث، وأصيبت بجرح في أذنها وكدمات وكسر في إصبعها.

تم القبض على ماجورز في 26 مارس الماضى، وأُطلق سراحه في وقت لاحق من نفس اليوم، وذكرت شبكة سي إن إن أن القاضي أصدر بعد ذلك أمرًا مؤقتًا بالحماية يمنع ميجورز من الاتصال بالجباري.

في يونيو الماضى، رفع مايجرز دعوى مضادة ضد جباري، زاعم أنه هو الشخص الذي تعرض للاعتداء، لكن المدعين رفضوا توجيه الاتهام إليها بعد أن استجابت لادعاء مايجورز في أكتوبر الماضى، وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الفريق القانوني للممثل زعم أن جباري اعتدى على مايجورز بعد رؤية رسالة نصية من امرأة أخرى، وأن مايجورز لم ينتقم جسديًا، ويزعمون أيضًا أن جباري ذهبت إلى النوادي بعد الاعتداء المزعوم، وظهرت لاحقًا في منزل مايجورز مصابة بجروح وهددت بإيذاء نفسها، مما دفع مايجورز إلى الاتصال برقم 911.

تم تأجيل أو إلغاء العديد من مشاريع Marvel التي شارك فيها مايجورز - الذي لعب دور البطولة في دور الشرير في سلسلة Loki - بعد هذه المزاعم.

وأفاد موقع BBC، أن شركة Marvel أرجأت إطلاق فيلمين من سلسلة Avengers كان من المقرر أن يتضمنا مايجورز وهما The Kang Dynasty وSecret Wars، وأعادت أيضًا النظر في المسلسلات الفرعية وسلاسل الأفلام التي تم إعدادها لتمييزه.