شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. ختام فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم اليوم مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي فاعليات دورته الثامنة ، والتي أقيمت في الفترة من 25 وحتي 30 نوفمبر، على مسرح قصر ثقافة شرم الشيخ، وبحضور لفيف من الفنانين والمسرحيين المصريين والعرب والأجانب .

وسيقدم حفل ختام المهرجان الفنان طه خليفة والفنانة التونسية مريم الصياح، وسيتضمن الحفل فقرة فنية نتاج الورشة التي أقامها المخرج والكاتب الأمريكى "سكوت تورست" خلال فعاليات المهرجان، كما سيتضمن الحفل فيلم قصير عن مكرمين حفل الختام، وكذلك فيلم قصير عن حصاد الدورة الثامنة للمهرجان .

كما سيتم تكريم لجان المهرجان، وكذلك تكريم مخرج حفلي الافتتاح والختام، والإعلان عن أفضل شخصية مهنية للدورة الثامنة، وجوائز الدورة الثامنة للمهرجان، بالإضافة لبعض المفاجآت التي سيتم الإعلان عنها .

يذكر أن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي تحمل دورته الثامنة اسم الدكتورة سميرة محسن، ويترأس المهرجان شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب، ويترأس اللجنة العليا المهرجان المايسترو نادر العباسي، ويديره الدكتورة إنجي البستاوي، ويقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني واللواء أركان حرب خالد فوده محافظ جنوب سيناء.