جادا بينكيت مستمرة بتصريحاتها الفاضحة عن علاقتها بويل سميث… وهذه آخرها

ادّعت جادا بينكيت سميث أنها وزوجها الممثل ويل سميث سيستمرّان معًا إلى الأبد على الرغم من الأشهر القليلة التي كانت صعبة للغاية بالنسبة إليهما في نظر الجمهور.

وقد ظهرت جادا في إحدى حلقات برنامج The Drew Barrymore Show وأكدت مرة أخرى بأنهما سيبقيان معًا إلى الأبد قائلة: “سنبقى معًا إلى الأبد. لقد حاولت. لقد حاولنا”.

وكانت “جادا بينكيت” قد فجّّرت مفاجأة من العيار الثقيل خلال هذا العام عندما كشفت أنها وزوجها ويل سميث يعيشان “حياة منفصلة تمامًا” منذ عام ٢٠١٦.

وفي مقابلة مع قناة NBC News ، قالت بينكيت سميث “إنهما لم يعلنا من قبل عن انفصالهما لأنهما لم يكونا “مستعدّين لذلك بعد”.

ولفتت الى إنهما “ما زالا يحاولان التوصّل إلى اتفاق بينهما حول كيفية الشراكة”. خاتمة بالقول “كيف نقدم ذلك للناس؟ لم نكن نكتشف ذلك.”

واشارت بينكيت سميث، ٥٢ عامًا، بأنّها وويل سميث، ٥٥ عامًا، المتزوجان منذ عام ١٩٩٧، ليسا مطلقين قانونيًا.

كما لفتت الى أن الزواج انهار بسبب “الكثير من الأشياء”.