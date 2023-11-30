بين الاعتذار عن أغبى منشور وشتم المُعلنين المنسحبين من منصّته، ايلون ماسك مشتّت بين حبّه للسامية ومعاداتها

شنّ رجل الأعمال ومالك منصة ” إكس” (تويتر سابقًا) الملياردير إيلون ماسك هجومًا عنيفًا على الشركات التجارية التي سحبت إعلاناتها من التطبيق بعد تغريدة له معادية للسامية.

وقد صدم صاحب مؤسس شركة “تسلا” الجمهور الحاضر في قمة “New York Times DealBook” اثناء لقاء له مع وسائل الاعلام يوم الأربعاء بالتوجّه الى المدير التنفيذي لشركة ديزني، بوب أيغر، عبر شتيمة بذيئة أمام مسمع من الجمهور، أتى ذلك مباشرة بعد اعتذاره على تغريدة سابقة له معادية للسامية وصفها بأغبى منشور طرحه على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي معرض حواره مع مستضيفه، المحلل الاقتصادي والصحافي اندرو روس سوركين، قال ايلون ماسك “أنظر، أنا آسف على ذلك المنشور، كان تصرّفًا أحمقاً مني. من بين ٣٠ ألف تغريدة قد يكون الأسوأ والأغبى على الإطلاق. وقد حاولت جاهدًا منذ يوم الأحد توضيح ستّ طرق، ولكن يبدو الأمر الى كوني معادٍ للسامية فأنا أيضًا محبّ لها”.

وتابع ماسك في حديثه في قمة نيويورك متوجّهًا الى المعلنين “لا أريدهم ان يعلنوا، فإذا كان ثمة من يريد ان يبتزني بالإعلانات والمال، فليذهب، تبًّا له، هل الأمر واضح؟”. والى بوب إيجر الذي كان قد تحدث في القمة أيضًا يوم الأربعاء توجّه بالقول” مرحبا بوب، إذا كنت بين الحضور، فهذا ما أشعر به”

وكان ماسك قد وافق في منشور على تطبيق “إكس” في الخامس عشر من نوفمبر الجاري على ان الشعب اليهودي يخزّن كراهية للشعب الأبيض، محتضنًا نظرية المؤامرة المعادية للسامية .

تجدر الإشارة الى ان عددًا من العلامات التجارية قد علّقت إعلاناتها عبر تطبيق ” إكس”، من بينها ” Comcast، Lionsgate،Paramount، Disney، NBC Universal، Discovery و Warner Bros.