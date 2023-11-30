زوجة إيلي صعب جونيور تكشف عن صورة شديدة الرومانسية لهما

ميرنا وليد - بيروت - نشرت السيدة كريستينا مراد زوجة السيد إيلي صعب جونيور صورة تجمعهما على صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي.

وجاءت الصورة شديدة الرومانسية، وكتبت كريستينا تعليقاً على الصورة :"حبي" مرفقةً الكلمة بقلب.

وكان قد تم أول ظهور رسمي لحفيد المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب، سرق إيلي الصغير الأنظار بجلسة تصوير خضع لها إيلي صعب جونيور وزوجته كريستينا مراد صعب وإبناهما صوفيا وإيلي الأصغر الذي خطف الأنظار بجماله.

صوفيا كانت قد ظهرت عدة مرات في صور متفرقة بين حساب جدتها كلودين وصفحات والديها، الا ان الظهور الواضح الاول لإيلي كان له وقع آخر، نظراً الى جماله وملامحه الملائكية، في جلسة التصوير التي خضعت لها العائلة لصالح مجلة "فوغ" الشهيرة بنسختها العربية، والتي ظهروا فيها من كواليس يومياتهم.

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