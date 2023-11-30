لقطة إلى التاريخ .. جميلتا لبنان جورجينا رزق وهيفا وهبي في صورة واحدة

ميرنا وليد - بيروت - عندما نتحدث عن الجمال في لبنان لا بد أن نذكر ملكة جمال الكون السابقة جورجينا رزق والفنانة هيفا وهبي، وقد جمعتهما في السابق صورة التقطت في القاهرة في مصر.



وفي الصورة علي سلامة، نجل ملكة جمال الكون اللبنانية السابقة جورجينا رزق ، وعروسه الأردنية دينا غلاييني البالغة من العمر حينها 24 عامًا، يقفان مع الفنانة ​​هيفا وهبي، الفنان وليد توفيق زوج جورجينا، وأخيه غير الشقيق وليد وأخته غير الشقيقة نورهان خلال حفل زفاف الزوجين في فندق خمس نجوم بالقاهرة في أواخر 12 حزيران يونيو 2004. سلامة، 26 عامًا.