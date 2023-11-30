بالصور- كارول سماحة تستعرض رشاقتها بإطلالة جميلة و أنيقة

ميرنا وليد - بيروت - أطلات الفنانة اللبنانية كارول سماحة على الجمهور بلوك مميز من خلال صور بالأبيض والاسود شاركتها عبر حسابها الخاص، وظهرت كارول مرتديةً توب ضيق من دون اكمام مع سروال ضيق لامع، وأظهرت كارول رشاقة جسمها من خلال هذا اللوك، وتركت شعرها منسدلأً غلى كتفيها مع مكياج هادئ أظخرت من خلاله جمال وجهها.



وفي وقت سابق، وجهت كارول سماحة رسالة للملك السعودي سلمان بن عبد العزيز ولولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حيث باركت للمملكة العربية السعودية على فوزها بتنظيم معرض إكسبو العالمي لعام 2030 في الرياض.

وكتبت سماحة: "مش غريب على المملكة العربية السعودية الفوز والنصر... مبروك للمملكة استضافة اكسبو السعودية 2030 مبروك لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، مبروك لولي العهد صاحب السمو الأمير محمد بن سلمان، القائد اللي نجح برؤيته وحكمته يخلّي بلده محط أنظار كل العالم".

