بالصور- من شوارع مدينة فرانكفورت الالمانية..يارا السكري تسحر العيون بلوك شتوي

ميرنا وليد - بيروت - أطلت الممثلة والفاشينيستا المصرية يارا السكري على متابعها من شوارع مدينة فرانكفورت الالمانية بصور شاركتها عبر حسابها الخاص، وتألقت يارا بلوك شتوي رائع ، حيث كانت ترتدي فستان قصير باللون الأسود لامع مع معطف باللون البني، ووضعت على رأسها قبعة وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها مع مكياج خفيف اظهرت من خلاله جمال وجهها.



وكانت شاركت يارا السكري صوراً لها، ظهرت فيها أثناء أدائها مناسك العمرة في مكة المكرمة، وهي ترتدي الحجاب، كما دعت السكري لأهل غز ة في ظل الأزمة التي يمرون بها، وعلقت بالقول: "الحمدالله على تمام العمره، اللهم تقبل عمرتنا وتجاوز عن تقصيرنا وأجب دعائنا يا رب العالمين، اللهم غزة وأهلها بحفظك ورعايتك".

