فن ومشاهير

لقاءات توعوية وعروض للأطفال ضمن مشروع المكتبة المتنقلة بالإسكان البديل بأهالينا

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ياسر رشاد - القاهرة - بدأت الفعاليات بلقاء توعوي بعنوان "الكتاب أهم من الموبايل" تحدثت خلالها د. جيهان حسن - مدير عام ثقافة الطفل والمشرف على المشروع، عن أضرار الهاتف المحمول على الصحة النفسية والبدنية وخاصة للأطفال.

 

مضيفة إلى أن الإفراط في استخدام الموبايل ووسائل التكنولوجيا الحديثة يؤثر بشكل سلبي على كل من السمع والبصر والذاكرة، هذا إلى جانب تشتت انتباه الطفل وزيادة معدلات العنف لديه.

وأشارت في ختام حديثها إلى ضرورة فرض رقابة أبوية على استخدام الأطفال للهاتف المحمول، واستبداله بالكتاب فما نريد أن نتقنه، يمكننا أن نجده داخل الكتب بأسلوب علمي سليم.

وفى ضوء المحاضرة قدمت فرقة "كذا لون" عرض مسرح عرائس بقيادة الفنان شعبان أبو الفضل، تلاه فقرة للأراجوز للتوعية بأضرار ومخاطر الموبايل.

كما أقيمت عدة ورش فنية منها ورشة تصميم كارت بمناسبة رأس السنة الميلادية بتقنية القص واللصق، وورشة أوريجامي، هذا إلى جانب مسابقات ثقافية، وفقرة للاطلاع على الكتب المتاحة بما يتناسب مع سن الأطفال.

واستمرارا للأنشطة المقامة بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، شهد مركز شباب "أهالينا ٢" ورشة أشغال يدوية لعمل نسيج مستحدث على النول من خيوط الصوف للمدربة نبيلة حسن.

بينما شهدت روضة السيدة زينب ورشة لتعليم التلوين وأخرى لتصميم مجسم لكائنات بحرية من الفوم الملون، تدريب الفنانين التشكيليين بقصر شهداء ٢٥ يناير، تلاها مسابقة ثقافية بعنوان "صورة ومعلومة" إشراف فاطمة شعبان.

جاءت الفعاليات بالتعاون مع جهاز أهالينا، استمرارا لما تقدمه هيئة قصور الثقافة من أنشطة مكثفة بشكل دوري تحقيقا للعدالة الثقافية بين أبناء أحياء الإسكان الآمن بديل العشوائيات بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، وبورسعيد.

 

 

 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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