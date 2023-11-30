شاهد ويل سميث يزور منطقة البلد في جدة التاريخية

وصل النجم ويل سميث لمدينة جدة من أجل المشاركة في حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي الليلة. النجم العالمي قام بزيارة منطقة البلد في جدة التاريخية حيث كشف مقطع فيديو لحظة قيام سميث بتصوير منطقة البلد بهاتفه بالإضافة إلى تناوله القهوة.

بينما رصدت لقطات أخرى لحظة قيام سميث بجولة في منطقة البلد برفقة وفد سعودي.

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