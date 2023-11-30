ياسمين صبري تكشف حقيقة زواجها سرًّا من رجل أعمال

ردت الممثلة المصرية ياسمين صبري على الشائعات التي انتشرت خلال الساعات الماضية حول زواجها سرًا من أحد رجال الأعمال، مؤكدة أنها غير متزوجة، وأن الإشاعة لا أساس لها من الصحة.

وكتبت ياسمين عبر حسابها بموقع “إكس”: “هذه من المرات القليلة التي أرد فيها على أي إشاعة متداولة، وأنا أؤكد أنني غير متزوجة، وأن الإشاعة لا علاقة لها بالحقيقة”.

وأضافت: “أنا امرأة مصرية مسلمة، وعندما أتزوج، سأعلن عن زواجي رسميًا أمام العالم أجمع، وليس من عادتي أن أتزوج سراً”.

وتسببت الشائعة في انتشار واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتصدرت ياسمين صبري الترند، مما دفعها إلى النفي السريع.