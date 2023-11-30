منى زكي تكشف سبب غيابها عن الموسم الرمضاني 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت الفنانة منى زكي خلال تصريحاتها لبرنامج سينماتك والذي يذاع على قناة sbc السعودية أنها لن تشارك في الموسم الرمضاني القادم 2024.

وأوضحت زكي سبب إتخاذها لقرار عدم المشاركة هذا العام، وهو أنها بحاجة للراحة وقضاء وقت أطول مع عائلتها.

و قالت: " لازم آخد أجازة وأنا عمري ما بعمل سنتين ورا بعض، جزء كبير من قراري بالابتعاد هذا العام هو بسبب التركيز على نص جيد أقدمه."

وأضافت: " أنا بحتاج أهدى وآخد "break" طويل وأقضي وقت مع عيلتي وبعدين أرجع".

يذكر أن الفنانة منى زكي شاركت في الموسم الرمضاني السابق 2023، حيث قدمت مسلسل "تحت الوصاية"، وشاركها البطولة الفنان دياب، والفنان أحمد خالد صالح، وغيرهم، ولاقى العمل نجاحا جماهيريا كبيرا.