ويل سميث يصل جدة استعدادا لحضور افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - جدة- منى الموجي:

وصل قبل ساعات النجم العالمي ويل سميث إلى مدينة جدة في المملكة العربية السعودية استعدادا لحضور حفل افتتاح ثالث دورات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.

جدير بالذكر أن الدورة الثالثة تُقام في الفترة من ٣٠ نوفمبر حتى التاسع من ديسمبر المُقبل، وتشهد مشاركة عدد ضخم من الأفلام من مختلف أنحاء العالم، كما سيتم تكريم عدد من نجوم العالم، بينهم: ديان كروجر، رانفير سينج، عبدالله السدحان.

ويعرض المهرجان فيلم حوجن للمخرج ياسر الياسري في افتتاح دورته الثالثة مساء اليوم الخميس بحضور صناعه.