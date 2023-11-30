تراند اليوم : زواج الفنانة "آمال ماهر" من رجل أعمال خليجي.. وتقضي شهر العسل بلندن

صحيفة الخليج 365: كشفت مصادر مقربة، من الفنانة المصرية آمال ماهر، أنها تزوجت مؤخراً من رجل أعمال إماراتي.

عقد قران

وأوضحت المصادر، أنه تم عقد قران المطربة آمال ماهر منذ أيام، وأنها سافرت برفقة زوجها الإماراتي إلى لندن لقضاء شهر العسل، وفق موقع "مصراوي".

رجل أعمال إماراتي

وأشارت المصادر، إلى أن آمال ماهر قررت نقل إقامتها إلى الإمارات خلال الفترة القادمة، كما كتب الكاتب والناقد هاني عزب عبر صفحته في "فيسبوك": "آمال ماهر تتزوج من رجل أعمال إماراتي وتنقل إقامتها هناك بعد قضاء شهر العسل فى لندن".

شهر العسل

وقال الناقد والكاتب خالد فرج، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": "زواج آمال ماهر سرا من ثري إماراتي.. تقضي شهر العسل في لندن".