أمينة خليل تعود إلى أحمد عز في “فرقة الموت”.. وهذه تفاصيل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تواصل الفنانة المصرية أمينة خليل تصوير دورها في فيلم “فرقة الموت” مع النجم أحمد عز، في تعاون هو الثاني لهما بعد فيلم “الخلية” الذي عُرض عام 2017، وشاركهما فيه محمد ممدوح.

وأفادت مصدر من داخل العمل أن أمينة خليل تجسّد في الفيلم شخصية زوجة أحمد عز، لتلعب للمرة الثانية دور زوجته بعد فيلم “الخلية”.

وتدور أحداث الفيلم في الصعيد في إطار تاريخي أكشن تشويقي، حول الضابط “عمر” الذي يدخل في صراعات عدة مع “خط الصعيد”، وينشر الذعر في القطر المصري خلال فترة الأربعينيات.

فيلم “فرقة الموت”، يشارك في بطولته: أحمد عز، منة شلبي، آسر ياسين، بيومي فؤاد، فريدة سيف النصر، سماح أنور، رشدي الشامي، عصام عمر، وخالد كمال، وهو من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج أحمد علاء الديب.

يُذكر أن أمينة خليل تشارك في الجزء الثامن من مسلسل “الكبير أوي” بشخصيتها واسمها الحقيقيين، وقد بدأت أخيراً بتصوير مشاهدها فيه الى جانب أبطاله استعداداً لعرضه في الموسم الرمضاني 2024.