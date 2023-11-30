“مستحملاني وعايش لها”.. محمد ممدوح يكشف أسرار علاقته بزوجته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال حواره مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج “صاحبة السعادة” المذاع عبر قناة dmc، تحدّث الفنان محمد ممدوح للمرة الأولى عن علاقته بزوجته وسر اختياره لها من خارج الوسط الفني، كاشفاً عن التغيير الذي حدث له بعد ولادة ابنته الأولى، كما تكلم عن أعماله الفنية وسبب نجاح فيلمه الأخير “وش في وش”، وأوضح أسباب خسارته 45 كيلوغراماً من وزنه.

وقال ممدوح إن زوجته ميرڤت حاولت في فترة سابقة دخول الوسط الفني كممثلة، لكنها توقفت عن المحاولة بعد مجيء ابنتهما كاميليا إلى الدنيا، مضيفاً: “ميرفت ربنا يخليها مستحملاني، وحاجات كتير في حياتي مكانتش هتكمل إلا بفضل ربنا طبعاً ووجودها جنبي”.

ورداً على سؤال: ما حقيقة تعمّدك اختيار زوجتك من خارج الوسط الفني، قال ممدوح: “المفاجأة إنها مش من خارج الوسط، كانت بتحاول تبقى ممثلة لكن كان عندها شغل ثاني”. وأضاف: “في برنامج كبير على قناة كانت هي البرديوسر له، وكانت بتاخد ورش تمثيل، ولما وصلت كاميليا سابت كل حاجة”.

وعن التغيير الذي طرأ على حياته بعد ولادة ابنته كاميليا، قال: “أنا باختصار عايش لها، وفهمت وقدّرت كل حاجة من إحساس أبويا وأمي. كاميليا غيّرت حياتي، ومع الوقت وجودها بيفرق أكتر وأكتر، لو راجع من شغل 20 ساعة ونايم تعبان، بيصعب عليها تصحيني لو نزلت مثلاً تروح المدرسة، لكن أنا بتضايق، وببقى عايز أسمع منها صباح الخير”.

أما عن سبب نجاح فيلمه الجديد “وش في وش” مع أمينة خليل، فقال محمد ممدوح إن البطل الأساسي في الفيلم هو السيناريو، مضيفاً: “الورق حلو أوي وبطل العمل هو وليد الحلفاوي والمونتاج مكتوب في الورق ودي تجربة جديدة وإنتاجه مش كبير واللي شايفه مفيد من العمل ده أن السوق فيه حاجات كتيرة ومش لازم العمل يكون إنتاجه كبير، الفيلم بيناقش مشكلة اجتماعية عادية بين اتنين عايزين يطلقوا لكن مكتوب حلو وفيه كوميديا الموقف مش مجرد إفيه”.

وتابع: “الفيلم فيه عوامل نجاح، أي عمل شركة إنتاج بتدعم الفيلم والمخرج ومدير التصوير والممثلين وفي مفاجآت كتير للناس إن الممثلين دول بيضحكوا أو جداد زي دنيا سامي وهو تجربة جديدة والناس محتاجة تجربة جديدة”.

وعن العمل مع أمينة خليل، قال ممدوح: “أنا بحب أشتغل مع أمينة خليل، مجتهدة جداً وفاكر في مسلسل “خلي بالك من زيزي” كان عندنا مشهد في العربية وكنا تعبانين أوي والمشهد ليل فلازم نصوّر قبل الشمس ما تطلع وهي فكرت في فكرة خلّت المشهد تريند… مهما كانت تعبانة هي بتحب شغلها وأنا بحب أشتغل معاها”. وأضاف: “مينفعش إنك تفكر كتير في ذوق الناس لكن ممكن أبقى بفكر كتير في اختياراتي ممكن يبقى دور حلو ومخرج حلو بس مش لاقي داخلة للشخصية، خصوصاً لو قعدت أكتر من مرة مع المخرج فبعتذر”.

كما كشف محمد ممدوح عن التعديلات التي أجراها على شخصيته في مسلسل “غراند اوتيل” إذ قال: “شخصيتي في “غراند أوتيل” كانت محيراني وتعبت تامر حبيب لأن الدور مكنش مكتوب كده، وأنا من المعطيات اللي تامر كان كاتبها كنت شايف أن الحاجات اللي هو بيعملها دي محتاجة حد مخه على قده إنه يبقى عارف إن الولد مش ابنه بس هو مصدق إنه ابنه فلازم يبقى في حاجة غلط، فبدأت أقرأ عن نوع من التوحد هو التوحد النفسي بسبب التربية واتكلمت مع دكتور نفسي بس برضو الرؤية مكنتش واضحة، وهما مكنوش فاهمين أوي لغاية أول مونتاج المخرج قالي كمل كده، خصوصاً إن النقلة دي ممكن تأثر على باقي الورق لكن تامر لما عجبته بدأ يغير شوية في الورق”.

وعن سبب ظهوره أخيراً وقد خسر الكثير من وزنه، كشف محمد ممدوح عن اتباعه حمية غذائية في وقت سابق وهي “صيام المياه”، حيث قال: “استمريت على حاجة اسمها صيام المياه وأنا مكنتش أعرفها قبل كده، واللي شجعني عليها مدير أعمالي وهي إنك تصوم لكن تشرب مياه بس”. وتابع: “أنا قعدت 17 يوم بشرب مياه بس ومكلش خالص وإحنا كنا في تجمع في فندق ومعانا دكاترة بيراقبونا ويشوفوا السكر والضغط وكانت تجربة حلوة جداً وأي جوع أو صداع أشرب مية وده كان من سنين وبسببه فقدت وزن كتير ولغاية دلوقتي بشرب مياه كتير… الموضوع مبهر وكنت حاسس إني هادي وصافي ودي حاجة علمية وحاجات كتيرة بتشفى بالمياه وده لأي سن”.

واختتم محمد ممدوح حديثه قائلاً: “أنا بقى ليا نظام حياة باكل كل ساعتين وبشرب مية كتير وخسيت 45 كيلو، إحنا لما بدأنا ناكل مكنش ينفع ناكل مرة واحدة يعني نشرب عصير الأول وبعد كده ناكل حاجة خفيفة أوي، وكان في صديق أول لما خلص سافر ألمانيا وقبل ما يسافر أكل فول وطعمية من القاهرة، ولما وصل ألمانيا تعب ودخل المستشفى فخطر إنك بعد الصيام تاكل حاجة تقيلة”.