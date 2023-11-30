قرار جديد لصالح زينة في قضيتها مع أحمد عز

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في فصل جديد من أزمة أحمد عز وزينة حول نفقات الدراسة لنجليهما التوأم، أصدرت محكمة أسرة مدينة نصر حكماً بإلزام عز دفع 23 ألفاً و304 جنيهات استرلينية، أي ما يعادل مليون جنيه مصري، مصروفات دراسية لعام 2022 و2023 لنجليه التوأم عز الدين وزين الدين.

وكانت زينة قد أقامت دعوى تطالب فيها بمصروفات دراسية من الفنان أحمد عز، وقدم معتز الدكر، دفاع زينة، خلال نظر الدعوى في أول درجة مذكرة تحتوي على قيمة أجر عز في فيلم “الممر” ومسلسل “أبو عمر المصري” والحملات الإعلانية التي يقوم بها.

وقدّم محامي زينة التحريات التي تثبت أجر الفنان أحمد عز عن ثلاثة أفلام، وهي: “العارف” الذي حقق فيه أرباحاً بلغت أربعة ملايين و850 ألف جنيه، “كيرة والجن”، الذي نال عنه أربعة ملايين و200 ألف جنيه، و”الجريمة”، الذي حصل خلاله على أربعة ملايين جنيه، بالإضافة إلى ما يثبت اقتناءه سيارة “بنتلي” يتخطّى سعرها العشرة ملايين جنيه، الى جانب أجره في حملة إعلانية رمضانية.