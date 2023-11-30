بأوّل ظهور بعد انفصاله عن هنا الزاهد.. أحمد فهمي يتحدث عن الطلاق وعدد زيجاته وسبب تأخر إنجابه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حلّ الفنان أحمد فهمي ضيفاً على برنامج ABtalks الذي يقدّمه الإعلامي أنس بوخش، حيث كشف العديد من أسرار حياته الشخصية، وفكرته عن الطلاق وسر تأخّره في الإنجاب، كما تحدث عن علاقته بوالديه بعد انفصالهما، كاشفاً أنه كان شاهداً على وثيقة طلاقهما، وأوضح أيضاً سبب لجوئه إلى طبيب نفسي.

وعن عدد زيجاته، قال فهمي: “اتجوزت ٣ مرات والموضوع بالنسبالي بسيط… عندي مشاكل كتير في شخصيتي والكل بيحاول يحلي نفسه قدام الكاميرا”. وأضاف: “كلمة متخربش البيت في الطلاق حاجة جاهلة، وطلقت أول مرة وعمري ٣٣ سنة… في حاجات بتيجي كتير عن طريق البكاء وبيبقى استثمار بشكل عام للموضوع عشان الناس تتعاطف معايا”.

وأكد فهمي أنه يعاني اضطرابات قلق بشكل يومي، وأنه لجأ إلى طبيب نفساني للعلاج من هذا المرض، قائلاً: “عندي اضطرابات قلق ساعات بتوصل لنوبات ذعر بس مبقتش موجودة دي الوقتي… ورحت لدكتور نفساني أتعالج لأن طول الوقت حاسس إني في امتحان وبطني فيها مغص يومي من غير سبب”.

وعن تعامله مع انفصال والديه وعلاقته بشقيقه كريم فهمي، وحول المفاهيم الخاطئة في المجتمع خاصة في ما يتعلق بالزواج، قال أحمد فهمي: “عمري ما أقهر حد هو في احتياج ليا حتى بنظرة، وعمري ما أفكر إن حد شغال عندي عشان عيب جداً.. ودي كسرت الإيغو جوايا وكنت شايف نفسي ناجح جداً وقت الجامعة… ولكن لما رجعت من أميركا بقيت بفكر بشكل تاني خالص”.

وعن علاقته بوالده، قال: “والدي صاحبي جداً وأمي ست عافرت كتير… وعقد طلاق أبويا وأمي ماضي عليه وأنا عندي 19 سنة… وكلمة متخربش البيت بشوفها دي كلمة جاهلة جداً لأني بشوف صلاح البيت في الانفصال”.

وعن رأي المجتمع بمفهوم الزواج، أوضح فهمي: “إحنا اتربينا إننا ننقي بعض بالشكل ومش غلط الولد يعمل أي حاجة، والدين نفسه مش بيقول كده”.

أما عن أسباب عدم إنجابه حتى الآن، فقال أحمد فهمي: “في فرق ما بين تبقى مبسوط وما بين تبقى راضي، وممكن البني آدم يقعد سنتين يفكر فكرة غلط لغاية ما يكتشف إحنا بنضيّع وقت لحد ما نموت”. وأضاف: “لو حياتي فيلم هسميها سمك لبن تمر هندي، وأنا نفسياً متقلب جداً على حسب المكان عشان كده ممكن الناس تشوفني غريب… أنا بني آدم مش عايز حاجة أنا مش شخصية متطلعة، البني آدم اللي عايز دايماً بيكون ضعيف مش قوي، فأنا حابب دائماً إني مكنش عايز حاجة أو بمعنى أصح مش عايز حاجة من حد أنا متطلباتي بسيطة جداً”، موضحاً: “أنا متأخر في الخلفة لأن التعامل مع الطفل أخطر حاجة ممكنة… ولو هوصف طفولتي هقول لا تراجع ولا استسلام، وطفولتي هي أهم حاجة وبحب أجرب واستكشف ومعتبرش حاجة تضييع وقت، ولازم البني آدم يعرف يتعامل مع الطفل اللي جوّاه”.