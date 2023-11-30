“عايزين يموتوني تاني ولا إيه؟”.. أحمد بدير يرد على أخبار إصابته بوعكة صحية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: سخر الفنان أحمد بدير من الأخبار التي تم تداولها خلال الساعات الماضية عن تعرّضه لوعكة صحية شديدة، مؤكداً أنه يتمتع بصحة جيدة، وكل ما في الأمر أنه أُصيب بنزلة برد خفيفة.

وقال بدير: “أنا كويس الحمدلله مرّيت بنزلة برد خفيفة وكحّة، ومسافر لبنان دلوقتي بصوّر عمل جديد، ومش عارف عايزين يموتوني تاني ولا إيه؟”.

يُذكر أن أحمد بدير تم تكريمه أخيراً في “مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما” برئاسة الأب بطرس دانيال، في دورته الـ 71، حيث نال جائزة خاصة عن دوره في فيلم “قمر 14”.

وألقى بدير خلال المهرجان كلمة مازح فيها الحضور قائلاً: “بسرعة عشان الحق الماتش هتكلم نص ساعة بس، وأنا لو أعرف إني هاخد الجائزة الجميلة كنت لبست بدلة أو أجّرت بدلة حتى، أنا فوجئت إني في “قمر 14″ ده أنا عامل مشهدين هاخد جايزة عليهم، دي كوسة، وبعد كده لما يجيلي أي فيلم أكتر من مشهدين مش هعمله”.

ويُعد مسلسل “المداح” آخر أعمال الفنان أحمد بدير الفنية، حيث جسّد فيه شخصية “سلام”، وضم العمل عدداً من الفنانين، أبرزهم: حمادة هلال، هبة مجدي، محمد رياض، خالد سرحان، محمد عز، أحمد ماهر، حنان سليمان، لوسي…، وهو من إخراج أحمد سمير فرج وتأليف أمين جمال.