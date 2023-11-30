ليست مصرية.. ياسمين رئيس تفجر مفاجأة حول جنسيتها الحقيقية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فاجأت الفنانة ياسمين رئيس جمهورها بالإعلان عن جنسيتها الحقيقية، حيث نشرت من خلال خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابها الخاص في “إنستغرام” صورة جواز سفرها، لتكشف بذلك أنها تحمل الجنسية الفلسطينية، وهو ما اعتبره جمهورها مفاجأة كبيرة.

وكانت ياسمين رئيس قد أعلنت أخيراً من خلال خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابها الخاص في “إنستغرام” عن تعرّضها لأزمة صحية، حيث نشرت صورة ظهرت فيها على سرير في أحد المستشفيات، وهي تتلقى العلاج.

يُذكر أن ياسمين رئيس انتهت من تصوير فيلمها الجديد “الفستان الأبيض”، وهو بطولة أحمد خالد صالح، وإخراج جيلان عوف، وتدور أحداثه في إطار من الدراما حول صديقتين من حي فقير توشك إحداهما على الزواج، لكن يُتلف فستان زفافها في يوم الحفل، فتخوض رحلة في القاهرة مع صديقتها المقرّبة للبحث عن فستان آخر، ومن المقرر عرض الفيلم بداية العام المقبل.

وكان آخر أعمال ياسمين رئيس السينمائية، فيلم “أنا لحبيبي” مع الفنان كريم فهمي، وتدور أحداثه حول قصة حب رومانسية تعيشها “ليلى” (ياسمين رئيس)، ولكن تواجه الكثير من الصعوبات من أجل استمرار هذه العلاقة، ويشارك في الفيلم العديد من الفنانين، بينهم: محمد الشرنوبي، سوسن بدر، بيومي فؤاد…، وهو من تأليف محمود زهران وإخراج هادي الباجوري.