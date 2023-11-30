ياسمين صبري تردّ على أنباء زواجها سراً.. وتنتظر “أبو نسب”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الفنانة ياسمين صبري عبر حسابها الخاص في موقع التغريدات القصيرة “X”، تغريدة عبّرت من خلالها عن استيائها الشديد من تداول شائعات عن زواجها سراً، مؤكدة أن كل ما يتردد حول هذا الأمر لا أساس له من الصحة.

وردّت ياسمين على تلك الأخبار، مؤكدةً أنها تعتنق الديانة الإسلامية، وعندما تتزوج ستعلن ذلك للجميع، وكتبت قائلة: “دي من المرات القليلة جداً اللي رديت فيها على أي شائعة متداولة، أنا لست متزوجة، والشائعة ليس لها أي علاقة بالحقيقة”. وأضافت: “أنا بنت مصرية مسلمة، وعندما أتزوج أُعلن زواجي أمام كل العالم، غير كده شائعات ليس لها أي أساس من الصحة”.

يُذكر أن ياسمين صبري تغيب عن دراما رمضان للعام الثالث على التوالي، حيث كان آخر أعمالها مسلسل “فرصة تانية”، الذي قدّمته في موسم رمضان 2021، وشاركها في بطولته أحمد مجدي وآيتن عامر وعدد كبير من النجوم.

من ناحية أخرى، تنتظر ياسمين عرض فيلمها الجديد “أبو نسب”، الذي تشارك في بطولته مع الفنان محمد إمام في ثالث تعاون بينهما بعد فيلمي “جحيم في الهند” و”ليلة هنا وسرور”.

ويُعرض حالياً لياسمين صبري فيلم “البعبع” الذي شاركت في بطولته مع الفنان أمير كرارة، ولا يزال يحقق إيرادات جيدة منذ عرضه في موسم عيد الأضحى الماضي.