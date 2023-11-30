هل حذف يوسف الشريف صوره مع زوجته بعد الطلاق؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فاجأ الفنان يوسف الشريف جمهوره بالاحتفاظ بصور جمعته مع طليقته الكاتبة إنجي علاء على حسابه الخاص في “إنستغرام” رغم إعلانه رسمياً الانفصال عنها بعد زواج دام لأكثر من 14 عاماً، قدّما خلالها عشرة مسلسلات.

وكان يوسف الشريف وإنجي علاء قد أعلنا عبر حساباتهما في مواقع التواصل الاجتماعي عن انفصالهما رسمياً من خلال منشور مشترك وجّهه كل منهما للآخر، وجاء فيه: “قدّر الله وما شاء فعل… يؤسفنا أن نعلن نحن إنجي علاء ويوسف الشريف أنه قد تم الانفصال الرسمي بيننا مع التأكيد على استمرار علاقة الود والمعزّة والاحترام المتبادل تقديراً لسنوات العِشرة الطيبة التي جمعتنا ولأولادنا أجمل نعمة أنعمها الله علينا… دعواتكم ربنا يكتبلنا اللي فيه الخير”.

وكتب يوسف: “أشهد الله يا إنجي أني طول فترة زواجنا ماشوفتش منك غير كل خير وربنا يوفقك في اللي جاي… الحمد لله على كل شيء”.

فيما غيرت إنجي الصيغة قائلة: “أشهد الله يا يوسف أني طول فترة زواجنا ماشوفتش منك غير كل خير وربنا يوفقك في اللي جاي… الحمد لله على كل شيء”.

يُذكر أن يوسف الشريف كان حريصاً في كل لقاءاته التلفزيونية على كشف قصة تعارفه وحبّه وزواجه من إنجي علاء، حيث قال في أحد لقاءاته: “بعد دوري في فيلم “هي فوضى”، لقيت المجلة اللي فيها إنجي بتكلمني عايزين يعملوا معايا حوار، وهي من المطبوعات اللي بتصدر في مصر باللغة الإنكليزية، ووافقت، وكان أول رد فعل بيني وبين نفسي، أول ما شوفتها قلت إيه العيلة اللي بعتينها ليا دي، وقلتلها في حد جاي معاكي ولا لوحدك”. وأضاف: “ورغم عدم ثقتي في قدراتها فى البداية لصغر سنّها إلا أنها غيرت وجهة نظري لثقافتها ولباقتها في إدارة الحوار وحسيت إنها بنت محترمة ومتربية كويس والمقابلة خلصت على كده وقتها، واتقابلنا بعدها بسنة عن طريق أصدقاء مشتركين”.

وأكد يوسف الشريف أنه كان سيحزن كثيراً لو لم تحبه إنجي، واصفاً ما كان يشعر به بالقول: “كنت هزعل أوي لو محبتنيش لأني حبيتها بجد”.

وتزوج يوسف الشريف من إنجي علاء في عام 2009 وأنجبا ثلاثة أبناء هم: عبد الله، عبدالرحمن، وجنى.