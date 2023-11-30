صوفيا فيرغارا تتسوق في أحياء شعبية في السعودية - بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - نشرت النجمة العالمية صوفيا فيرغارا فيديو من زيارتها إلى المملكة العربي السودية وتحديداً جدة.



صوفيا تطل في الفيديو وهي تتسوق في أحياء شعبية وتتفقد العباءات والأحذية.

كما أجرت جولة في محل بهارات، ومحل عطورات عربية.

يذكر أن مؤخراً بعد إعلان خبر طلاقها، شوهدت صوفيا ترقص في ملهى ليلي في لوس أنجلوس بحضور مشاهير منهم سيلينا غوميز وأليسيا كيز. وكان برفقتها صديقتين مقربتين نسيبتها ماريا فيرغارا وصديقتها بولينا فيغا التي أنتخبت ملكة جمال كولومبيا عام 2013.

يذكر أن الممثلة الكولومبية صوفيا فرغارا أعلنت إنفصالها عن زوجها الممثل الأميركي جو مانغانيلو وطلاقهما، بعد زواج دام 7 سنوات. وأعلن الثنائي الأمر عبر بيان مشترك، جاء فيه: "لقد اتخذنا القرار الصعب بالطلاق. نطلب من الجميع احترام خصوصيتنا في هذا الوقت أثناء الانتقال إلى مرحلة جديدة من حياتنا".