الراقصة سما المصري تسترجع حريتها بعد 3 سنوات في السجن

ميرنا وليد - بيروت - بعد قضائها فترة 3 سنوات في السجن، إستعادت الراقصة سما المصري حريتها، وتم إطلاق سراحها اليوم.

قبل 3 سنوات تقريباً، تم الحكم على سما المصري بالسجن في قضية التشجيع على الفسق والفجور، بالإضافة الى عدم احترامها مبادئ وأخلاق المجتمع. وقد ساهمت، بحسب الحكم الصادر في حقها، في تشويه براءة ونقاء الوطن.

وكان أشار القاضي إلى أن فترة سجنها ستكون 3 سنوات ونصف السنة، وقد قدمت المسجونة طلباً للإفراج الشرطي، سعياً لعدم استكمال العقوبة بشكل كامل، ولكن يبدو أن طلبها لم يلبَ، وأنها قضت الفترة كاملة.

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