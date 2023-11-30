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ميرنا وليد - بيروت - عادت الناشطة السعودية رهف القنون لتصدر الترند مجدداً، بعد أن نشرت مجموعة صور جريئة للغاية لها، بعد خضوعها لعملية تكبير صدر.
وولدت رهف عام 2000 في السعودية وعاشت وترعرت هناك حتى سن التسعة عشر. يشغل والدها منصب محافظ مدينة السليمي في منطقة حائل، ولديها تسع أشقاء.
وبحسب رهف فإن أسرتها منعتها من الدراسة في الجامعة كما حبسها شقيقها بمساعدة من والدتها لشهور وذلك بعدما قصت شعرها، وتعرضت للتعذيب الجسدي والنفسي وكانت ستجبر على الزواج من شخص لا تعرفه، فقررت الهرب واللجوء إلى كندا حيث تعيش في الوقت الحالي.
كانت هذه تفاصيل خبر الناشطة السعودية رهف القنون إلى الواجهة من جديد.. وعملية تكبير خضعت لها تحدث ضجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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