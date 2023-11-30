ميرنا وليد - بيروت - أثارة النجمة العالمية دوجا كات جدلاً كبيراً بعد ظهورها الأخير في إحدى حفلاتها حيث إرتدت جامبسوت أثار ضجة كبيرة بين صفوف الجمهور.

وتداول مستخدموا مواقع التواصل الإجتماعي صورها، وإنقسموا بين معارض لما إرادته دوجا، و مأيد ل حريتها بإرتداء ما تريد.

وكانت قد أطلت دوجا كات مؤخرا ايضا على الجمهور بلوك غريب ومزعج في فيديو كليب أغنيتها الجديدة التي حملت عنوان "Demons"، إعتبره البعض مثير للإشمئزاز ومخيف.

وظهرت دوجا كات مطلية بالكامل بالأسود مع عينين حمراوين وقرنين على رأسها وذيل، على هيئة شيطان، كما هو إسم الأغنية.

بالفيديو- ملابس دوجا كات تحدث ضجة كبيرة والجمهور بين مؤيد و معارض



كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو- دوجا كات تشعل جدلأً كبير بعد إرتداء هذه الملابس في أحدى حفلاتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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