بالفيديو- ظهور نادر لشقيق نور الغندور.. وجماله حديث النساء

ميرنا وليد - بيروت - عايدت الممثلة المصرية نور الغندور شقيقها عمر بمناسبة عيد ميلاده، من خلال صور من طفولتهما، كما نشرت مقطع فيديو عايدته من خلاله، إلا أن جماله كان حديث المتابعين، حيث علق الكثيرون على منشور نور، معبرين عن إعجابهم بـ عمر وبوسامته وأناقته.



وعلقت نور الغندور بالقول: "أنت العمر كله، كل عام و أنت الروح والقلب والسند والظهر وحبيب عمري".

وكانت شاركت نور الغندور صورة لها، ظهرت فيها وهي تخرج رأسها من السيارة بجمال لا يوصف، وشكرت من خلالها كل من عايدها بمناسبة عيد ميلادها، حيث علقت قائلة: "‏كل شخص في عيد ميلاده يتمنى أمنية وأنا أمنيتي في هذه الليلة أن يعم السلام في فلسط ي ن شكراً لكل من عايدني في عيد ميلادي".



